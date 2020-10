Diebe stehlen in Wolfsburg Auto: Polizei stoppt es bei Potsdam

Einen silbergrauen Skoda Karoq haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in der Helgolandstraße entwendet. Der Eigentümer hatte sein Fahrzeug am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt. Am Donnerstagmorgen stellte er laut Mitteilung der Polizei gegen

6.30 Uhr fest, dass sein Auto verschwunden war.

Der gestohlene Skoda kann auf der Autobahn 15 im Bereich Potsdam gestoppt werden

Noch während der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei kam die Nachricht, dass der gestohlene Skoda auf der Autobahn 15 im Bereich Potsdam gestoppt werden konnte. Nähere Umstände hierzu sind nach Angaben der Polizei Wolfsburg derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht dennoch Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Helgolandstraße oder deren Nebenstraßen beobachtet haben.

Hinweise an die Polizei in Wolfsburg: (05361) 46460.

