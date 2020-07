Am Sonntagnachmittag stürzte ein 79-jähriger Wolfsburger mit seinem Leichtkraftrad am Verkehrskreisel der Landesstraße 321/Einmündung Landesstraße 292 bei Fallersleben. (Symbolfoto)

Sturz mit Krad – Mann wird in Wolfsburg schwer verletzt

Am Sonntagnachmittag stürzte ein 79-jähriger Wolfsburger mit seinem Leichtkraftrad am Verkehrskreisel der Landesstraße 321/Einmündung Landesstraße 292 bei Fallersleben. Rettungssanitäter brachten den Schwerverletzten laut Mitteilung der Polizei ins Klinikum. Den Ermittlungen zufolge war der 79-Jährige mit seiner Suzuki auf der L 321 unterwegs und überholte kurz vor dem Kreisel einen Trecker mit zwei Anhängern. Beim Wiedereinscheren nach dem Überholen touchierte der Suzuki-Fahrer den Bordstein, verlor die Kontrolle über das Krad und rutschte geradeaus über den Kreisel in den Straßengraben. Die Suzuki war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

red