Kästorfer Jungstörche werden beringt

Rekordverdächtig ist der Bruterfolg des Kästorfer Weißstorchpaares: Zum vierten Mal seit 2016 ziehen die erfahrenen Storcheneltern „Klaus“ und „Ingrid“ fünf Jungvögel auf. Nachdem auch das jüngste Küken spürbar aufgeholt hat, ist das Quintett aus dem Gröbsten heraus.

Vom erfreulichen Allgemeinzustand überzeugte ich mich, als ich die Nestlinge mit laserbeschrifteten Kunststoffringen der Vogelwarte Helgoland kennzeichnete. Dazu hievte mich Dachdeckermeister Axel Hertwich im Arbeitskorb seines Anhängerkrans zum Nest. Schon in der zehnten Brutperiode unterstützte er kostenlos meine wissenschaftliche Arbeit, womit er mir auf der anders nicht befahrbaren Feuchtwiese an der Aller ermöglichte, alle seitherigen 34 Jungstörche zu beringen.

Mehrere von ihnen sind inzwischen als heimattreue Rückkehrer beobachtet worden, aktuell nisten zwei gebürtige Kästorfer im Naturschutzgebiet Düpenwiesen am Weyhäuser Weg sowie in Tappenbeck.

Diesmal musste während der Beringung auf eine weitere Vogelfamilie Rücksicht genommen werden. Quasi einen Stock tiefer, auf halber Höhe des Storchenmastes, brüten Turmfalken in einem Nistkasten. Damit ihr Gelege von fünf Eiern nicht auskühlt, wurde es während der Aktion mit einem Tuch bedeckt und warmgehalten. Hans-Heinrich Kreipke freut sich, mit dem im Frühjahr geschaffenen Horstangebot ein zweites Turmfalkenpaar auf seinem Grundstück angesiedelt zu haben.

Diese kleine Greifvogelart und der Weißstorch kommen miteinander aus. Mir sind sogar Beispiele aus Hessen und Schleswig-Holstein bekannt, wo Turmfalken Aushöhlungen im verwitterten Unterbau bewohnter Storchennester für ihre eigene Brut nutzten, ohne einander zu behelligen.

Häufigere „Untermieter“ sind Sperlinge, welchen das sperrige Reisig der Storchenhorste reichlich Nischen zum Bau ihrer Nester bietet. Was dabei zum Auspolstern dient, zeigt eine Beobachtung aus Warmenau: Bei der Gefiederpflege einer Störchin löste sich eine Flaumfeder und schwebte langsam herab. Noch in der Luft schnappte sie ein Spatz, trug sie zurück ins Storchennest und verbaute sie. So geht eben in der Natur nichts verloren.

Weißstorchbetreuer Georg Fiedler schreibt exklusiv für unsere Zeitung regelmäßig über die Entwicklung der Störche in Wolfsburg und Umgebung.