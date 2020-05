Radfahrer in Mörse übersehen – Mann schwer verletzt

Ein Radfahrer ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall auf der Salzwedeler Straße in Mörse schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr gegen 11.55 Uhr ein 77 Jahre alter Fahrer aus Wolfsburg mit seinem blauen VW Golf die Salzwedeler Straße aus Richtung Fallersleben in Richtung Westhagen. Zwischen den Straßen Wulfhagen und Heinrich-Deumeland-Straße querte der Radfahrer (75) an einer Bedarfsampel die Fahrbahn. Der 77-Jährige erkannte die Situation zu spät. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer. Dieser wurde auf die Fahrbahn geschleudert und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Anschließend geriet der Golf des 77-Jährigen auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen in der Gegenfahrtrichtung stehenden Opel Insignia. Dieser hatte vor der dortigen Haltelinie gestoppt, da nach seinen Angaben die Ampel für seine Fahrtrichtung Rot zeigte.

Der Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum gebracht. Am E-Bike entstand geringer, an den beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und sucht Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben. Zuständig ist das Polizeikommissariat in Fallersleben unter (05362) 947410.