Jan-Hendrik Klamt (Bereichsleiter WMG Wirtschaftsförderung), Markus Niendorf (Geschäftsführer Niendorf GmbH & Co. KG Projekte), Matthias Keil (Gebietsleiter Expansion Rewe Markt GmbH), Kai-Uwe Hirschheide (Stadtbaurat Stadt Wolfsburg), Thomas Werner (WMG Wirtschaftsförderung).

Rewe-Markt am Glockenberg in Fallersleben – es geht voran

Wichtiger Meilenstein für das Neubauvorhaben des Rewe-Marktes am Glockenberg in Fallersleben: Die Baugenehmigung wurde erteilt, wie die Niendorf GmbH & Co. KG Projekte mitteilt. Nach dem Abriss des alten Marktgebäudes und der Entkernung des Erdgeschosses der Bestandsbebauung im Frühjahr seien die Voraussetzungen für einen baldigen Baubeginn des modernen Nahversorgungsmarktes gegeben.

Der Investor, die Niendorf GmbH & Co. KG Projekte, zeigt sich zufrieden mit dem Fortschritt der Projektentwicklung in integrierter Lage. „Das Baugenehmigungsverfahren und die gesamte Projektvorplanung mit der Stadt Wolfsburg und der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing Gesellschaft verliefen ausgesprochen vertrauensvoll, reibungslos und zügig. Mit der Erteilung der Baugenehmigung können wir nun kurzfristig mit dem Hochbau beginnen, sodass die Fallersleber sich schon bald auf einen neuen, attraktiven Nahversorger freuen können“, erklärt Investor Markus Niendorf.

Die Abrissarbeiten des alten Marktgebäudes erfolgten im Januar und Februar dieses Jahres, um eventuelle Verzögerungen aufgrund der Brut- und Nistzeit zu vermeiden und somit einen zügigen Baubeginn sicherzustellen.

Für die Bauphase rechnet der Investor mit einem Zeitraum von rund acht Monaten ab Baustart. Wolfsburgs Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide wertet den neuen Markt als großen Gewinn für Fallersleben: „Ein städtebaulich gut integriertes Nahversorgungsangebot ist eines der wesentlichen Ziele der Stadtentwicklung Wolfsburgs. Die Entwicklung dieser integrierten Lagen ist grundsätzlich sehr komplex und aufwendig. Umso mehr freue ich mich, dass es gelungen ist, diese Aufgaben gemeinsam zu meistern.“

Mit 1300 Quadratmetern wird der neue Rewe-Markt seine Verkaufsfläche im Vergleich zum damaligen Markt verdoppeln. Zudem wird das Gelände neu geordnet, sodass die Anfahrt künftig über die Dresdener Straße möglich sein wird.

„Als Betreiber freuen wir uns über den bevorstehenden Baubeginn. Der neue Markt wird Fallersleben bereichern und den Kunden ein hochwertiges Sortiment und tollen Einkaufskomfort bieten“, sagt Matthias Keil, Gebietsleiter Expansion Region Nord bei der Rewe Markt GmbH. red