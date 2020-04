Storch „José“ ist nach einer Verletzung zurück in Fallersleben

Frühsommerliches Hochdruckwetter mit Ostwind beschert dem Gebiet zwischen Ilkerbruch und Weyhäuser Weg zurzeit einen starken Einflug an Weißstörchen. Rita Lunde und Karsten van Heukelum beobachten verschiedene Gruppen von jeweils etwa 15 Tieren, welche die Feuchtwiesen nach Beute absuchen.

Einige der Ankömmlinge haben solche Horste besetzt, die bis dahin leer standen, weil kühles Wetter über der Türkei die Zugvögel aufgehalten hatten, die als Segelflieger die Thermik nutzen. Nun sind die Lücken geschlossen: Je zwei Storchenpaare nisten im Ilkerbruch, eines im Naturschutzgebiet Düpenwiesen am Weyhäuser Weg und drei auf dem Areal des Entsorgungszentrums. Die mehrwöchige Zeitspanne bei der Besetzung der Horste spiegelt sich im Brutgeschehen wider: Während an zwei Standorten die Eiablage noch erwartet wird, müssen im Nordnest an der Umladehalle schon Küken geschlüpft sein: Das Fütterungsverhalten verrät es.

Außer den nistenden Störchen fallen von der imposanten Anzahl her die „Junggesellen“ ins Auge. Sie sind noch nicht fortpflanzungsfähig, aber schon ins Brutgebiet zurückgekehrt. Voraussichtlich werden sie in Trupps „übersommern“ – ein auf den Braunschweiger Rieselfeldern seit einem Jahrzehnt festgestelltes Phänomen. Durch Ringablesungen identifizierte Rita Lunde etliche Ein- und Zweijährige, darunter einen, der punktgenau am Geburtsort erschien. Er schlüpfte 2018 im Entsorgungszentrum auf dem damals spontan gebauten, inzwischen durch einen Nistmast ersetzten Horst auf der „Notfackel“.

Überdies finden sich bei zunehmender Trockenheit immer mehr Futtergäste aus der Umgebung an den noch feuchten Wiesen, Klärteichen und am Biomüll ein. Einer von ihnen ist „José“, der am Gifhorner Lehmweg ansässig ist und sich als Überlebenskünstler erwiesen hat. Im September 2014 nahm ihn die Greifvogel-Pflegestation CERI in der zentralspanischen Provinz Toledo in dem Dorf Calera y Chozas auf – nach einer heftigen Kollision. Dabei hatte der Jungstorch Knochenbrüche davongetragen, unter anderem am linken Schlüsselbein, zudem offene Wunden, Nekrosen und Blutergüsse am ganzen Körper; er zeigte Schwäche am rechten Bein und konnte nicht aufstehen. Die behandelnde Biologin Pilar Cervera García setzte fünf Medikamente ein und stoppte eine auftretende Blutung mittels Aderpresse.

Die Mühe lohnte sich: Zehn Monaten später konnte der geheilte Patient nach Beringung in Cazalegas freigelassen werden. „Ich bin sehr froh, dass dieser Storch noch am Leben ist und so weit entfernt erfolgreich brütet“, erklärte die Retterin in einem Telefonat.