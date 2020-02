Ehmen. Den Ermittlungen nach ereignete sich der Vorfall in der Mörser Straße am Samstag um 23.20 Uhr. Die Täter stahlen Tabakwaren und Rasierklingen.

Täter brechen in Edeka-Markt in Ehmen ein

Am späten Samstagabend brachen unbekannte Täter in einen Supermarkt in Ehmen ein. Die Einbrecher fuhren nach ihrem Blitzeinbruch beobachtet von einem Zeugen mit hoher Geschwindigkeit in einem dunklen Audi in Richtung Autobahn 39, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Am Tatort zeigte sich, dass die Täter sowohl Tabakwaren als auch Rasierklingen im Fokus hatten. Die Höhe des Schadens steht nach Angaben der Polizei noch nicht fest.

Den Ermittlungen nach ereignete sich der Vorfall am Edeka-Markt in der Mörser Straße um 23.20 Uhr. Die Täter zerstörten die Eingangstüren des Marktes und verschafften sich Zugang zum Kassenbereich. Hier rafften sie ihre Beute zusammen und schafften das Diebesgut zu dem Fluchtfahrzeug, vermutlich einem dunklen Audi A3 oder A5.

Beobachtet wurden zwei agierende Täter, die mit einem wartenden Komplizen davonfuhren. Der Blitzeinbruch habe nur wenige Minuten gedauert, so ein Beamter.

Es sei nicht ausgeschlossen, dass sich die Täter bereits vor der eigentlichen Tatausführung im Bereich des Marktes aufgehalten haben. Daher hoffen die zuständigen Ermittler des 2. Fachkommissariates auf weitere Zeugen. Hinweise an die Polizei Wolfsburg unter (05361) 46460. red