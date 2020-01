Musical-Company Fallersleben präsentiert „Heartbeat Reloaded“

Eine Premiere der Musical-Company Fallersleben steht in den Startlöchern. 29 Schüler der Realschule und des Gymnasiums haben eine Szenencollage mit dem Titel „Heartbeat Reloaded“ rund um die Themen Pubertät, Erwachsenwerden und Co. verfasst.

Entwickelt wurde laut Mitteilung der Hoffmann-von-Fallersleben-Realschule ein autobiografisches Theater, das sich mit Ironie, Slapstick, aber auch ernsten Szenen um die Themen nervende Eltern, Peergroups, Identität und die erste große Liebe dreht.

Bereits 2015 feierte „Heartbeat“ des Jugendschauspielensembles des Tanzenden Theaters Wolfsburg (TTW), unter der Leitung von Sven Leu, Erfolge in sechs ausverkauften Veranstaltungen. Etliche Szenen hätten es damals aus Zeitgründen nicht auf die Bühne geschafft und seien jetzt wieder hervorgeholt und um weitere Szenen des Ensembles ergänzt worden. Auch das TTW ist wieder mit von der Partie. Die Musicalkids des TTW unterstützen als Gaststars das Ensemble in zwei exklusiven Schauspielszenen und drei Choreografien (Leitung: Daniel Martins).

Die Premiere findet am Freitag, 7. Februar, um 19 Uhr in der Aula des Schulzentrums Fallersleben statt. Weitere Aufführungen sind am 8. und 10. Februar um 19 Uhr und am 9. Februar um 17 Uhr.

Der Kartenvorverkauf startete bereits in der Schreibwarenhandlung Großkopf in Fallersleben und im

Schulzentrum. Weitere Informationen: theater@realschulefallersleben.de oder unter (05362) 963150. red