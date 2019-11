Tischtennis: Schüler qualifizieren sich in Fallersleben

In Zusammenarbeit mit den Niedersächsischen Landesschulbehörden hat der Tischtennis-Verband Niedersachsen alle Schüler der Jahrgangsstufen 3 und 4 zur zehnten Auflage des Rundlauf-Team-Cups (RTC) eingeladen.

Allein im vergangenen Schuljahr haben laut Mitteilung der Tischtennisabteilung des VfB Fallersleben mehr als 7500 Kinder an dem rasanten Tischtennis-Teamwettbewerb teilgenommen, bei dem Bewegung, Spaß und das gemeinsame Erlebnis im Mittelpunkt stehen. Der RTC – Jahrgangsstufe 3 (zehn Teams) und Jahrgangsstufe 4 (acht Teams) – fand in der Turnhalle der Glockenbergschule in Fallersleben statt.

Bei der Schulmeisterschaft waren das Team F der Jahrgangsstufe 3 mit den Schülern André, Marlon, Yakup, Juline und das Team B der Jahrgangsstufe 4 mit den Schülern Erik, Horatio, Arda, Kriteyu, Livio, Finley, siegreich. Es gab Urkunden und Tischtennis-Trikots, Tischtennisschläger und Tischtennisbälle für die Siegermannschaften. Die beiden Gewinnerteams vertreten nun auf der zweiten Veranstaltungsebene ihre Schule bei der Regionalmeisterschaft in Wolfsburg, wo sie auf die Gewinnerteams der anderen Schulen (aber derselben Jahrgangsstufe) treffen. Bei der Organisation des Wettbewerbs wurden die Teilnehmer von der Tischtennisabteilung des VfB Fallersleben unterstützt.