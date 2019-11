Schüler des Gymnasiums Fallersleben erhalten Etikette-Tipps

Die Schüler nahmen in der Autostadt an dem Workshop teil.

Fallersleben. In dem Workshop geht es um soziale Kompetenzen in den Bereichen Bewerbung, Internet und Telefonie.

Seit vier Jahren trainierten die Schüler der Jahrgänge 7 und 11 des Gymnasiums Fallersleben im Rahmen des Workshops „Etikette“ das angemessene Verhalten in sozialen Umgangssituationen. Außerdem, so erklärte Schulleiter Sascha Knetsch, nähmen die Schüler des Jahrgangs 10 schon seit mehr als zehn Jahren an dem Workshop „Wa(h)re Mobilität“ teil.

Eine wichtige Zielsetzung des Workshops „Etikette“ sei es, die Aneignung von mehr Wissen im Bereich Auftreten und Verhalten im Beruf zu schulen und auf diese Weise die Ausbildungsfähigkeit der Jugendlichen zu unterstützen, erklärten die Trainerinnen Julia Kanzler und Enikö Kulp, die sich über die Anwesenheit der Schüler freuten, wie das Gymnasium Fallersleben mitteilt. Häufig sei zwar das Wissen vorhanden, Tipps seien jedoch sinnvoll zum Aktivieren und Hervorheben sozialer Kompetenzen in den Bereichen Bewerbung, Begrüßung, Tisch-Etikette, Internet und Telefonie. Projektmanagerin Julia Kanzler wies ferner darauf hin, dass einige Schüler auch das erweiterte Bewerbungstraining in der Autostadt nutzten. Den Jugendlichen gefielen die zahlreichen Aktivitäten, denen sie im Rahmen des Vormittags nachgehen konnten. Im Mittelpunkt des Programms „Autostadt Learn Lab“, dem es darum geht, aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen in das Training einzubeziehen, standen Rollenspiele und andere praktische Übungen, um deren Inhalte den Teilnehmern nachhaltig bewusst zu machen und denen sich gewinnbringende Reflexionen anschlossen. „Es hat mir sehr gut gefallen und es ist wichtig, dass man solche Veranstaltungen macht“, so Evelina Patrascu, Schülerin der Klasse 11 a des Gymnasiums Fallersleben. „Wir haben sehr viele neue Sachen dazugelernt“. red