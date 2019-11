Speck brennt im Hoffmannhaus in Fallersleben an

Angebrannter Speck war der Grund für einen Einsatz der Ortsfeuerwehr Fallersleben am Montagmorgen. In der Küche des Hoffmannhauses hatte die Brandmeldeanlage durch die Rauchentwicklung um 7.07 Uhr ausgelöst, wie die Ortsfeuerwehr Fallersleben mitteilt. Die Feuerwehr hatte im Vergleich zum ebenfalls alarmierten Löschzug der Berufsfeuerwehr eine kurze Anfahrt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte aus der Hoffmannstadt wurde Einsatzleiter Tim-Bastian Freier bereits vom Küchenpersonal erwartet. Ein Trupp ging unter Atemschutz mit einem Kleinlöschgerät in die verqualmte Küche vor und sorgte für ausreichende Belüftung. Da die Mitarbeiter des Restaurants den angebrannten Speck schon vom Herd entfernt hatten, waren keine weiteren Maßnahmen notwendig. Die Kräfte der Berufsfeuerwehr stellten die Brandmeldeanlage zurück und rückten gemeinsam mit den sechs ehrenamtlichen Kräften aus Fallersleben nach rund 30 Minuten ab. Für die Ortsfeuerwehr Fallersleben war es der erste Einsatz mit dem am 2. November in Dienst gegangenen neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug. Offiziell wird das Fahrzeug am 29. November durch Oberbürgermeister Klaus Mohrs übergeben. red