Diebe brechen in Kästorf in Bäckerei ein

In der Nacht zum Montag brachen unbekannte Täter in Kästorf in eine Bäckereifiliale ein und erbeuteten lediglich Münzgeld aus einer Ladenkasse. Die Polizei geht von einem Schaden von circa 200 Euro aus. Bei der Aufnahme des Tatortes zeigte sich, dass die Täter gewaltsam die Eingangstür des

Geschäfts in der Jembker Straße aufbrachen und offenbar die Räume gezielt nach Bargeld absuchten. Eine Mitarbeiterin bemerkte zu Arbeitsbeginn um 2.15 Uhr den Einbruch und informierte die Polizei. Bisher liegen noch keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Wolfsburg unter (05361) 46460 in Verbindung. red