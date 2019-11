CDU will Hattorfer Straße in Mörse entlasten

Der Ortsbürgermeister von Ehmen-Mörse, Peter Kassel, sowie seine Parteikollegen Reinhold und Sabrina Höfs, die ebenfalls dem Ortsrat angehören, baten am Freitag in die Hattorfer Straße. Denn jene ist, im Ortsteil Mörse gelegen, was den Verkehr angeht ein neuralgischer Punkt. Das Problem: Auf dem...