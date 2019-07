Programmflyer für das Fallersleber Altstadtfest werden verteilt

Das Altstadtfest am letzten August-Wochenende war das zentrale Thema in der jüngsten Gesprächsrunde der Fallersleber Fördergemeinschaft Blickpunkt. Die Programmflyer für die drei tollen Tage in der Hoffmannstadt werden im Laufe der Woche überall von Blickpunkt-Helfern verteilt. Neben der...