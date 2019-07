Schüler aus Japan in Fallersleben: „Alles freier und offener“

Yuma Yamashita aus Japan ist Gastschüler am Gymnasium Fallersleben. Über seine Eindrücke sprach Lukas Voß aus der Klasse 11a mit ihm.

Du bist seit Herbst 2018 am Gymnasium Fallersleben in der Klasse 11a. Was waren deine ersten Eindrücke von unserer Schule?

Die Schule ist klein, wirklich klein. Die Klassenräume, die ganze Schule, alles ist winzig. In Japan sind wir 40 Schüler in einer Klasse und haben acht Klassen pro Jahrgang.

Inwiefern unterscheidet sich das Gymnasium Fallersleben von deiner japanischen Schule?

Die Schule in Japan ist strenger. Wir dürfen keine Handys benutzten, nichts trinken und müssen Schuluniformen tragen. Hier ist alles freier und offener. Am Gymnasium Fallersleben wird immer viel diskutiert. Egal, welches Thema, es gibt immer eine Debatte zwischen den Schülern. Das mag ich persönlich sehr gern. Wir haben im Unterricht sogar ein Aufziehauto quer durch die Klasse fahren lassen. In Japan gibt es so etwas nicht. Der Lehrer schreibt etwas an die Tafel, und die Schüler schreiben es ab. Und in Japan muss man viel mehr Hausaufgaben machen als hier. Deswegen schlafen immer alle in den Pausen. Die Schule ist unser zweites Bett.

Warum hast du dich gerade für Deutschland für den Schüleraustausch entschieden?

Japan und Deutschland sind beide sehr bekannt für ihre Autoindustrie. Das interessiert mich persönlich, und ich wollte es mir vor Ort angucken. Deswegen habe ich mein Praktikum auch bei Altran, einem Technologieberatungsunternehmen unter anderem für den Automobilbau, gemacht.

Hast du Japan oft vermisst?

Nein, ich möchte nicht wieder nach Japan zurück. Hier ist es besser, weniger langweilig. Zum Beispiel in Mathe verbinden wir die Aufgaben mit dem echten Leben. In Japan ist Mathe einfach nur Mathe: rechnen, rechnen, rechnen. Zudem habe ich hier sehr nette und offene Freunde.

Wie leicht ist es dir gefallen, Deutsch zu lernen?

Es war wirklich schwer. Ich habe Schwierigkeiten mit den Artikeln, es gibt einfach keine Regeln dafür. Die Buchstaben Ö, Ü, Ä und R sind am schwersten. Das schlimmste Wort für mich auszusprechen ist „gegrillt“, das kann ich gar nicht.

Gibt es japanische Wörter, die schwer auszusprechen sind?

Das Patentamt von Tokio heißt Tôkyô Tokkyo Kyoka Kyoku.

Was hast du alles in Deutschland erlebt?

Wir waren in Hamburg, Berlin und Leipzig. Wir haben uns zu Schulprojekten, zum Fußballspielen, Schlittschuhlaufen oder zum Essengehen getroffen. Das deutsche Essen ist wirklich gut, ich liebe Schnitzel.

An Silvester war ich zum Biertrinken, Uno spielen und Feuerwerkmachen bei Tom, das war lustig. Ich gehe zweimal in der Woche hier zum Boxen. In meinem Verein habe ich den Intercontinental Champion Patrick Wojcicki getroffen und gegen ihn geboxt. Ich hatte keine Chance. Es ging los – und boom habe ich verloren.

Würdest du anderen Schülern empfehlen, nach Deutschland zu kommen?

Ich würde es jedem empfehlen, es hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich werde auch weiterhin mit einigen Mitschülern befreundet sein. Und eines ist sicher: Ich komme wieder!