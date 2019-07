Röhrdanz Immobiliengesellschaft feiert Richtfest in Fallersleben

Die Röhrdanz Immobiliengesellschaft mbH hat einen weiteren Grundstein für die Wohnungsbebauung in Fallersleben gelegt. Im Zuge des stetigen Wachstums arbeitet das in Wolfsburgverwurzelte Unternehmen Röhrdanz bereits seit Anfang diesen Jahres mit Hochdruck an der eigenen Portfolioerweiterung im Stadtteil Fallersleben. Durch die Errichtung von fünf modernen Neubauwohnungen mit Terrasse beziehungsweise Balkon werde das Grundstück an der Ecke Rottegärten/Am neuen Tor enorm aufgewertet. Mit dem Richtfest am 5. Juli sei einweiterer Meilenstein für die Realisierung dieses Bauvorhabens erreicht, wie das Unternehmen mitteilt. Das Mehrfamilienhaus bietet circa 500 Quadratmeter Brutto-Geschossfläche, verteilt auf zwei Vollgeschosse plus Dachgeschoss. Die Größe der einzelnen Wohnungen liegt zwischen 74 und 78 Quadratmetern. Das Angebot reicht von Zwei-Zimmer-Appartements für Singles und Paare bis hin zu Drei-Zimmer-Wohnungen für Familien mit Kindern. Der Start für die Wohnungsvermietung ist für das 4. Quartal 2019 geplant. Geschäftsführer Holger Locke: „Ich freue mich, dass wir mit der Fertigstellung des Objektes im1. Quartal 2020 wieder einen Beitrag für die Schaffung qualitativ hochwertigen Wohnraums in Wolfsburg leisten können.“ red

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder