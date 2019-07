Erneut brennt eine Böschung in Fallersleben

Eine Fläche an der Nordumgehung stand in Flammen.

Ein Böschungsbrand an der Fallersleber Nordumgehung war der Grund für einen Einsatz der Ortsfeuerwehr Fallersleben am frühen Montagmorgen. Eine Fläche von rund zehn Quadratmetern stand laut Mitteilung der Ortsfeuerwehr Fallersleben in Höhe der ICE-Strecke in Flammen. Die Einsatzkräfte wurden um 5.37 Uhr durch die Leitstelle der Berufsfeuerwehr alarmiert. Das Hilfeleistungslöschfahrzeug mit sieben Einsatzkräften unter der Leitung von Ortsbrandmeister Tim-Bastian Freier rückte binnen weniger Minuten aus.

Vor Ort kam ein Trupp zum Einsatz. Mit Hilfe der Schnellangriffseinrichtung löschten die ehrenamtlichen Kräfte die Flammen. Nach rund 20 Minuten war der Einsatz beendet. „Für uns war es bereits der fünfte Einsatz dieser Art in den letzten zwei Wochen“, sagte Freier nach Ende des Einsatzes. Warum es zu dem Feuer kam, ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. red