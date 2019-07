Brandstiftung: Buschwerk in Ehmen brennt

Die Freiwillige Feuerwehr Ehmen und die Berufsfeuerwehr wurden am Freitagmorgen um 6 Uhr zu einem Buschwerkbrand an der Kreisstraße 73 in Ehmen gerufen. Vor Ort war das Buschwerk auf einer Fläche von etwa 20 Quadratmetern nahe des Bahndamms an der dortigen ICE-Strecke in Brand geraten. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Der genaue Brandort befindet sich unmittelbar oberhalb der ICE-Trasse auf dem Damm. Direkt am Damm entlang führt ein landwirtschaftlicher, befahrbarer Weg, der über die K73 geht, die von Ehmen in Richtung Wettmershagen und in der Folge zur L321 führt. Die Zufahrt befindet sich gegenüber des früheren Bahnhof-West.

Die hinzugezogene Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und geht von Brandstiftung aus. Bereits in der Vergangenheit war in diesem Bereich mehrfach gezündelt worden. Dadurch wurden Feldbereiche an der K73 in Brand gesetzt. „Zum Glück haben sich die Flammen nie großartig ausbreiten können, da durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren Schlimmeres verhindert werden konnte“, sagte Polizeisprecher Thomas Figge. Auch in dem aktuellen Fall hätten die Flammen auf ein nur wenige Meter entferntes Kornfeld übergreifen können. Die Ermittler hoffen, dass Verkehrsteilnehmer verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 2 und 6 Uhr in diesem Bereich aufgefallen sind. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer (05361) 4646-0 entgegen.