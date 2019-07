Im Kreisverkehr in Wolfsburg kracht es fast: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Straßenverkehrsgefährdung, die sich am Montagmittag im Bereich der Salzwedeler Straße ereignete. Gegen 13.34 Uhr fuhr ein älteres Ehepaar mit seinem VW Tiguan die Salzwedeler Straße von Fallersleben kommend in Richtung Mörse. Hier kam es im Kreisverkehr zur Straße Wulfhagen/Altmarkring fast zu einem Unfall, wie die Polizei mitteilt. Beteiligt war ein helles Fahrzeug. Besonders interessiert sich die Polizei für Fahrer und Insassen eines Linienbusses der Linie 212, die zu diesem Zeitpunkt den Ort des Geschehens aus Richtung Mörse befuhren. Hinweise bitte an die Polizei in Fallersleben,

(05362) 967000

.