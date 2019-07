Hattorf bekommt vorerst keine neue DRK-Kita

Da musste Marco Meiners, FDP-Ortsbürgermeister von Hattorf/Heiligendorf, erst einmal verbal Dampf ablassen. Harsch kritisierte er während der Sitzung des Ortsrats am Donnerstagabend die mangelnde Kommunikation der Verwaltung in Sachen Neubau der Kindertagesstätte in Hattorf. Der Beginn war für das...