Heckenbrand am Kleingartenverein in Fallersleben

Zu einem Flächenbrand an der Ehmer Straße in Fallersleben wurde die Ortsfeuerwehr Fallersleben am Montag alarmiert. Kurz nach 20 Uhr hatte ein Passant das Feuer bemerkt und die Feuerwehr gerufen, so Jürgen Koch, Pressesprecher der Ortsfeuerwehr Fallersleben.

Seine Ortswehr wurde um 20.01 Uhr durch die Leitstelle der Berufsfeuerwehr alarmiert. Die ersten eintreffenden Einsatzkräfte meldeten den Brand einer Hecke im Bereich des Kleingartenvereins Neuland. Auf einer Fläche von rund 40 Quadratmetern stand das Buschwerk in Flammen, so Koch. Mit Hilfe der Schnellangriffseinrichtung löschte ein Trupp die Flammen und verhinderte so eine weitere Ausbreitung.

Nach rund 30 Minuten meldete Einsatzleiter Tim-Bastian Freier „Feuer aus“. Die Nachlöscharbeiten sowie eine Kontrolle des Unterholzes nahmen noch wenige Minuten in Anspruch, so dass die Fallersleber Kräfte nach rund einer Stunde wieder einrücken konnten. „Wir hatten Glück, dass das Feuer rechtzeitig entdeckt wurde. Bei der aktuellen Witterung kann sich ein kleines Feuer schnell ausbreiten“, wird Freier zitiert. Die Brandursache bleibt zunächst unklar. Die ebenfalls alarmierte Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Ortsfeuerwehr Fallersleben war mit 17 Leuten am Ort.