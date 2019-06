120 Gäste tafeln beim Schlossfrühstück in Fallersleben

Im Schlosshof lässt sich fürstlich tafeln. Die idyllische Kulisse des baulichen Wahrzeichens der Hoffmannstadt war am Sonntag Schauplatz für das dritte Schlosshoffrühstück. Der Heimat- und Verkehrsverein zählte 120 Teilnehmer, die sich in geselliger Runde an den voll besetzten Tischen ihr Frühstück...