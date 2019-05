In Hattorf gedeiht Salat auf Abwasserrohren

. Die Zukunft? Sehr wahrscheinlich: Salat, der nicht mehr in der Erde wächst, keinen Humusboden benötigt, um zu gedeihen. Stattdessen weist Alexa Bliedung am Donnerstagvormittag auf lange Reihen weißer Rohre. In kurzen Abständen sprießen daraus Salatköpfe, verlockend grün. Die Leute staunen. Sie...