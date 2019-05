PKW-Dieb wird in Heiligendorf festgenommen

Der von Beamten der Polizeistation Fallersleben am Sonntag in Heiligendorf festgenommene PKW-Dieb sitzt in Untersuchungshaft.

Der von Beamten der Polizeistation Fallersleben am Sonntag in Heiligendorf festgenommene PKW-Dieb sitzt in Untersuchungshaft. Der 34-jährige Mann konnte nach Hinweisen von Anwohnern in einem SUV der Marke Mercedes gegen 11 Uhr im Steinweg festgenommen werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Bei der Überprüfung der Identität des Mannes und der vorgelegten Dokumente stellten die Polizisten fest, dass das Auto zuvor im brandenburgischen Plauen entwendet worden war. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Wagen im Rahmen eines Wohnungseinbruchs mit entwendet wurde, was als sogenanntes Homejacking bezeichnet wird. Weiterhin befanden sich an dem Fahrzeug vom Typ GLK verfälschte KFZ-Kennzeichen.

Auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft in Zwickau wurde der 34-Jährige im Laufe des Montags dem Haftrichter am Amtsgericht Wolfsburg vorgeführt. Hier wurde entschieden, dass der Mann in Untersuchungshaft muss. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.