Auf der Suche nach Schnäppchen in Ehmen

Schnäppchenjäger waren beim 7. Hofflohmarkt auf dem Grundstück von Heidrun Rost an der Mörser Straße an der richtigen Adresse. Neben der Organisatorin boten am Sonntag weitere 21 private Aussteller auf dem Gelände und in Scheunen ein kunterbuntes Sortiment aus Kleidung, Hausrat, Krempel und...