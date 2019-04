Los geht’s mit dem Sportabzeichen beim VfB Fallersleben

Die Sportabzeichensaison beim VfB Fallersleben beginnt am Montag 6. Mai, mit dem Leichtathletik-Training. Wie gewohnt, startet das Training mit Abnahmen um 18 Uhr auf der Bezirkssportanlage in Fallersleben, so der VfB in seiner Mitteilung. Zuerst gibt es demnach ein gemeinsames Aufwärmen, bevor es...