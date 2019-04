Autorinnen lesen zum Projekt-Start aus ihren Debüt-Büchern

Fallersleben. „Regio-Hits. Deine Region. Deine Bücher“ will die Literatur der Region fördern und bekannt machen.

Begegnung mit „Literatur live“, und das für die potenziellen Zuhörer recht niederschwellig. Das zu ermöglichen ist eines der Ziele des Projekts „Regio-Hits. Deine Region. Deine Bücher“. Christoph Peter Ehrlich, Initiator der Aktion, sagte: „Regio-Hits möchte die Literatur unserer Region fördern und bekannt machen. Wir sammeln Werke im Umkreis von 60 Kilometern.“ Eine der Grundlagen ist, dass Nachwuchsautoren eine Chance zur Präsentation ihrer Werke erhalten. „In jeder Region gibt es eine große Bandbreite (…) aus der literarischen Welt. Häufig wird diese aber nicht wahrgenommen“, konstatierte Andreas König, Inhaber der Buchhandlung König, der Regio-Hits fördert.

Am Donnerstagabend startete – in diesem Rahmen – eine Lesung bei „König“ in der Fallersleber Bahnhofstraße 10. Dort gab ein weibliches, kreatives Schriftsteller-Trio seine literarische Visitenkarte ab. Beate Winter aus Wittingen erzählte und las aus ihrem Werk „Blauäugig“, einem Krimi. Die Wolfsburger Lyrikerin Nicole Maass sorgte mit „Schmetterlingsleuchten“ für Poesie im Verkaufsraum, und Laura Kier aus Salzgitter präsentierte Denkanstöße zum Thema Gentechnik mit ihrem Werk „Perfektion. Die Veränderten“.

Auf einem der Tische im hinteren Teil des Raums standen die drei Debüt-Bücher der Autorinnen, neben dieser literarischen Präsentation war der Vorleseplatz für die drei Schriftstellerinnen. Laura Kier eröffnete den Lesereigen mit Auszügen aus „Die Veränderten“, eine Ich-Erzählung mit düsterem Hintergrund. Warum die Biologin sich literarisch betätigt, begründete sie mit den Worten: „Weil ich mich beim Schreiben frei entfalten kann.“ Die Lyrikerin Nicole Maass nannte ihr „Schmetterlingsleuchten“ einen „poetischen Ratgeber. Ich ermutige damit die Leser, den Weg zu sich selbst zu finden“, nannte die Wolfsburgerin einen Aspekt ihrer Lyrik. Um Mord im Kreis Gifhorn ging es bei Beate Winters „Blauäugig“, eine spannende Erzählung um Schuld und (falschen) Verdacht. Die Autorin erzählte: „Manchmal nehme ich mir vor, etwas anderes zu schreiben, aber es kommt am Ende immer ein Krimi heraus.“

Das Projekt Regio-Hits bietet aber nicht nur Literaten eine Chance. Auch für andere „Kreative“ wollen die Initiatoren eine öffentliche Plattform schaffen. a-s