Kinder stehen auf Alis Pony-Rasselbande

Wunderbare, bunte Welt, unterhaltsam und spektakulär zugleich. Der Zirkus „Mirage“ gastiert bis zum Sonntag, 28. April, am Fallersleber Schützenplatz. Am Donnerstagnachmittag war Premiere, vor einer kleinen Kulisse von 30 Zuschauern. Aber die klatschten „für fünfzig“, weil’s ihnen so gut gefiel.

„Alis Rasselbande“ stand besonders bei den Kindern hoch im Kurs. Verständlich, denn die Bande bestand aus zwei Ponys, die durch die Manege liefen. Akrobatin Celina-Letitia liebte es „luftig“. In einem Reifen ließ sie sich nach oben ziehen und vollführte über den Köpfen der Besucher Kunststücke, die Kraft und Geschmeidigkeit erforderten. Celinas Bewegungen waren elegant und perfekt choreographiert und zwar auf die Musik des Top-Stars Ed Sheeran.

Sensationell auch die Hula-Hoop-Vorführung. Foto: Darius Simka / regios24

Nicht weniger spektakulär präsentierte sich Mercedes. Die junge Artistin stieg mit – und teilweise in – einem Netz in die Lüfte auf. Ihre Kunststücke zu dem Hit „Purple Rain“ von Prince ließen Spannung unter der Kuppel aufkommen. Wenn Mercedes kopfüber nach unten stürzte und sich mit Hilfe des Netzes abfing, stockte manchem Betrachter leicht der Atem.

Die zehnjährige Katharina aus Nackenheim (Mainz) und ihr siebenjähriger Bruder Hendrik, beide Zirkusfans, sind zurzeit bei ihrer Oma in Fallersleben zu Besuch und die machte mit ihnen einen nachmittäglichen Abstecher zur Vorstellung von „Mirage“. Was den Kindern besonders an Zirkusprogrammen gefällt? „Dass die Leute so viele Sachen können, die man selbst nicht kann“, lautete die spontane Antwort des Geschwisterpaares.

Christel Schmidt und ihre Tochter Sandra Monnée hatten sich mit den Kindern Marlon (zweieinhalb) und Mara (zehn Monate) ebenfalls zum Schützenplatz aufgemacht. „Die beiden sind zum ersten Mal in einer Zirkus-Show“, erzählten Großmutter und Mutter. Entsprechend reckte vor allem Marlon den Hals bei den spannenden Programm-Nummern. Außerdem hatte er eine zweite Attraktion entdeckt: das Popcorn! Messerwerfen, Cäsar, das weiße Steppenkamel, eine rasante Hula-Hoop-Vorführung und, und, und… Es war Spaß und Spektakel pur. a-s