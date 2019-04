Erster Senderstorch in Wolfsburg – er „verrät“ seine Reise

Dass einer der Weißstörche unter den zahlreichen Futtergästen im Entsorgungszentrum am Weyhäuser Weg eine Besonderheit darstellt, sieht man ihm auf den ersten Blick nicht an. Erst durch ein Teleskop ist eine Antenne erkennbar, die einige Zentimeter aus dem Rücken ragt. Im Gefieder verborgen, befindet sich ein kleiner, kästchenförmiger Sender, den das Tier an Teflonbändern wie einen Rucksack trägt.

Das solarbetriebene, 35 Gramm leichte Gerät empfängt die Signale spezieller Satelliten. Daraus berechnet es seine GPS-Position und versendet diese über einen Satelliten, welcher die Daten an eine Bodenstation weiterleitet und Forschern zugänglich macht. Dank modernster Technik können neben der genauen Position sogar Fluggeschwindigkeit und -höhe berechnet werden. Somit ermöglicht die Satelliten-Telemetrie den Wissenschaftlern, die Rätsel wandernder Tierarten zu entschlüsseln. Gerade bei den gegenwärtigen Veränderungen im Zugverhaltens des Weißstorchs hinsichtlich der Routen, Entfernungen und Zugzeiten sind neue Erkenntnisse über Ankunftsdaten an Rast- und Überwinterungsplätzen sowie deren Lage wertvoll. Auch Gefahrenstellen können auf diese Weise wahrgenommen und gezielt Schutzmaßnahmen vor Ort eingeleitet werden.

Bei dem nun aufgetauchten Storch, einem Männchen, lässt sich der Lebenslauf bis zum Jahr 2013 zurückverfolgen. Damals wurde der Nestling in Buchhorst bei Oebisfelde im Rahmen eines internationalen Projekts durch den Storchenhof Loburg besendert. Überdies erhielt der Vogel den Ring Hiddensee HL457 und den offiziellen Namen „Jonas“ – eine zufällige Namensgleichheit mit jenem Storchen-Methusalem, der bis zum vergangenen Jahr, zuletzt 21-jährig, am Weyhäuser Weg brütete (wir berichteten).

Die Daten „erzählen“, dass der Senderstorch bis 2015/16 im Sudan überwinterte. Dann verkürzte er seine Zugstrecke um fast 3000 Kilometer, denn die folgenden beiden Winter verbrachte er überwiegend in Israel, mit Abstechern ins benachbarte Jordanien und den Libanon. Ab Anfang Oktober 2018 hielt er sich standorttreu unweit des ägyptischen Urlaubsortes Sharm el Sheikh (Scharm El-Scheich), an der Südspitze der Sinai-Halbinsel, auf. Am 22. Februar 2019 brach „Jonas“ zur Heimreise auf. Nach einer Rast in Israel überflog er am 8. März den Libanon bei einer Tagesleistung von 274 Kilometern. Am 14. März passierte er Istanbul, anschließend den Osten Bulgariens und Rumänien. Bei günstigem Wetter überquerte er die Karpaten und gelangte am

23. März nach Polen, über das er nordwestlich weiterzog.

Nach sechs Tagen erreichte er bei Frankfurt (Oder) Deutschland und übernachtete südlich Brandenburg (Havel). Die letzte Etappe von

102 Kilometern führte ihn tags darauf an seinen bisherigen, seit 2017 innegehabten Brutplatz bei Gardelegen-Dannefeld.

Doch der Horst war schon durch ein anderes Paar besetzt. Zwei Wochen lang suchte „Jonas“ vergeblich nach einem neuen Nest und Partner und drang dabei immer weiter nach Westen vor, bis Wesendorf und Gifhorn-Kästorf. Anschließend rastete er mehrere Tage an den Nahrungsquellen des Entsorgungszentrums, wo er sich offenbar kräftigte. Schließlich beendete er – der erste in Wolfsburg nachgewiesene Senderstorch – sein Gastspiel und flog in den Ost-Drömling zurück. Nach neuesten Informationen scheint er dort ein Ausweichquartier gefunden zu haben.

Weißstorchbetreuer Georg Fiedler schreibt exklusiv für unsere Zeitung regelmäßig über die Entwicklung der Störche in Wolfsburg und Umgebung.