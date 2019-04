Startschuss für Kinderwoche in Heiligendorf

„Die Bude ist voll. Wir mussten sogar noch Stühle in den großen Raum im Erdgeschoss des Gemeindehauses stellen, weil die vorhandenen nicht ausgereicht haben“, freut sich Teamleiter Sebastian Gradtke. Am Donnerstag fiel der Startschuss für die dreitägige „KiWo“ – die Kinderwoche in den Osterferien...