Rizinusöl statt Cognac aus der Apotheke

„Erstaunlich, dass ich immer wieder Neues erfahre, obwohl ich in Fallersleben aufgewachsen bin “, wundert sich Elke Binder. Nicht nur das. Nach ihrem Vater, dem ehemaligen Bürgermeister Karl Heise (1903 bis 1962) ist eine Straße in der Hoffmannstadt benannt. Dessen Tochter, Ursula Jahnke, lud ihre Familie für Sonntag zur Premiere der neuen Stadterlebnis-Führung ein.

„Meine Mutter hat heute Geburtstag, ihren 84.“, verriet Elke Binder. Dann begann die nächste Szene, eine witzige Geschichte. Branntwein aus der Apotheke trank ein Bürger im 19. Jahrhundert. Ohne Rezept. Ohne Bezahlung. Der Apotheker wehrte sich listig. Er füllte die begehrten Flaschen mit Rizinusöl. Den Dieb verlangte es nicht mehr nach Cognac aus der Apotheke.

Frische Fische begehrte die Magd des Notarius für ein Abendessen. Zunächst vergeblich. Der Fischer war tags zuvor vor Braunschweig überfallen und ausgeraubt worden. „Und auf Bestellung gehen die Fische nicht ins Netz“, sagte er der resoluten Magd am Schlossteich.

Kokett lächelten zwei junge Damen den beiden Soldaten zu. Die Franzosen standen ungerührt Wache am Schloss Fallersleben. „Das ist unsere beliebteste Rolle, weil kein Text zu lernen ist“, erläuterte Bärbel Weist. Die Vorsitzende des Kultur- und Denkmalvereins Fallersleben führte als Herzogin Clara im Renaissance-Kleid 90 Minuten lang durch die neue Einstudierung „Mit Herzogin Clara und Hoffmann von Fallersleben auf den Spuren der Geschichte“.

Sieben Jahre lang, sagte Weist den Premierengästen, war das Städtchen französisch, Teil des Departments Oker im Königreich Westfalen, regiert von Napoleons Bruder Jerome, dem Lustigen. Auf der Grundlage von Rats- und Kirchenbüchern, Dokumenten in staatlichen Archiven, Urkunden, Briefen aus Privatbesitz und Zeitungen schrieb Weist die kleinen, authentischen Szenen für diese besondere Führung. Mitglieder des Vereins führten sie in historischen Kostümen auf, je nach Epoche und Stand. Ohne Mikrofon, oft im früheren Sprachgebrauch. Da sagte man nicht Hallo, auch nicht Guten Tag. Mit „Ich entbiete Euch ... meinen Gruß“ eröffnete Bärbel Weist als Herzogin Clara an der Schlosstreppe diesen unterhaltsamen, historischen Rundgang. Das Schloss war Witwensitz der Herzogin. Fallersleben, gelegen an der Kornstraße, blühte unter ihrer Herrschaft im 16. Jahrhundert auf: Markt-, Münz und Brauordnung, Schulwesen, Armenhilfe, Krankenpflege. Vor der Michaeliskirche verkündet ein Schildwächter: „Hört Ihr Leut ...“ Und Bruder Andreas verliest, was Herzog Friedrich II., der Fromme 1451 stiftet: ein Kloster. Mehr ist nicht belegt, sagt Weist, ungeklärt bis heute, ob das Kloster gebaut wurde oder aus welchen Gründen nicht.

Manchmal wird ein großer Mann in einer kleinen Stadt geboren: Hoffmann von Fallersleben. Dessen Vater Wilhelm ermöglichte 1804 den Bau der neoklassizistischen Michaeliskirche. Sohn Heinrich schrieb auf Helgoland das Lied der Deutschen, dessen dritte Strophe unsere Nationalhymne ist.