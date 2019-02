Postfiliale in Fallersleber Altstadt schließt

Mit der Drogerie Kummer schließt ein weiteres Traditionsgeschäft in der Altstadt seine Pforten. Das ist gleichsam das Aus für die Postfiliale, die Ulf Kummer seit zwölf Jahren neben seinem Kerngeschäft betrieben hat. Während die Post nach einer Lösung sucht, hadert Kummer mit der Politik, die er für seinen Schritt mit verantwortlich macht. Als Hauptgrund für seine Entscheidung, das Geschäft Ende April aufzugeben und sich in den Ruhestand zu verabschieden, gibt Kummer die Errichtung der Poller in der Westerstraße an: „Das hat die Politik versaubeutelt.“

Gemeint sind die Poller, die die Stadt Wolfsburg zur Durchsetzung des Parkverbotes und zum Schutz der Fußgänger im verkehrsberuhigten Bereich der Altstadt, zuletzt in der Hoffmannstraße, errichtet hatte. Das hatte laut Kummer nicht nur zur Folge, dass der Paket-Transporter dort nicht mehr halten konnte. Auch die Kunden, die „nur mal schnell ein Paket oder den Lotto-Schein“ abgeben wollten, müssen seither weitere Wege in Kauf nehmen. Als Konsequenz daraus, gibt Kummer auf. „Für meine langjährigen Kunden tut mir das sehr leid“, erklärte der Geschäftsmann, der 1981 den seit mehr über 60 Jahren in der Westerstraße ansässigen Betrieb vom Vater übernommen hatte. Drogerie und Lotto-Annahmestelle schließen Ende April. Für die Post ist bereits am 30. März Ultimo.

Wie es für die Postkunden danach weitergeht, steht in den Sternen. „Wir sind bereits auf der Suche nach einer Lösung“, berichtete Post-Pressesprecher Jens-Uwe Hogardt. „Unsere Wunschlösung wäre, dass sich ein Einzelhändler findet, der sein Angebot durch eine Postfiliale erweitern möchte.“ Falls das nicht klappt, hat die Post Plan B in der Tasche. „Wenn sich unsere Vorstellungen nicht sofort darstellen lassen, käme als reine Übergangslösung die Anmietung von Räumlichkeiten für den Betrieb einer Filiale mit eigenem Personal infrage“, erklärte er.

Dieses Thema macht auch der Blickpunk-Interessengemeinschaft Sorgen. Bereits nach Errichtung der Poller hatte Blickpunkt-Vorsitzender Otto Saucke vor negativen Folgen für die Geschäfte gewarnt. Von der Entwicklung bestärkt, erklärte er jetzt: „Wir brauchen eine Postfiliale in der Innenstadt. Als Frequenzbringer würde sie uns sehr fehlen.“

Diese Meinung vertritt auch Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist. Kummers Vorwürfe an die Politik kann sie nicht nachvollziehen. „Diese Äußerungen überraschen mich sehr“, sagte sie. „Ich wusste nur vom Problem des Paketwagens und hatte mich bei der Stadt für einen Sonderparkplatz stark gemacht.“ Weist glaubt zu wissen, dass dafür eine Lösung gefunden wurde. Zur Schließung hat sie anderslautende Informationen: „Mein Wissensstand ist, dass er aus Altersgründen aufgibt. Das wurde auch bei einem Gespräch genannt, das ich in anderer Sache mit Vertretern der Post geführt habe und bei dem die Zukunft der Filiale am Rande angesprochen wurde.“