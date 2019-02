Kleines Feuerwehrhaus in Fallersleben wird saniert

Derartige Mängel an einem Haus wären unter normalen Umständen wohl ein Abrissgrund. Nicht im Fall der kleinen Feuerwehrhalle in Fallersleben. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz, und das gesamte Ensemble, zu dem die kleine Halle gehört, hat einen so hohen städtebaulichen Wert, dass es als erhaltenswert gilt. Die logische Konsequenz: Das kleine Feuerwehrhaus bekommt eine gründliche Sanierung.

So erfuhren es die Mitglieder des Ortsrates Fallersleben/Sülfeld in ihrer jüngsten Sitzung. Mängel und Schäden an alten Fachwerkhäusern sind eigentlich normal. Doch die Liste derer, die am kleinen Feuerwehrhaus entdeckt wurden, ist so lang, dass die Stadt handeln muss. So sind demnach die Grundschwellen nicht mehr in Ordnung, große Teile des Fachwerks sind beschädigt, das Gefache ebenso, Fußbodenbereiche zerstört, Querstreben sind nicht mehr gesichert, Fäulnis setzt dem Gebäude zu, Riegelanschlüsse lösen sich. Das Gebäude gerät in Bewegung, allerdings in bedenklichem Maße. Kurz: Die Schäden sind so groß, dass die Stadt sofort handeln will, besser muss.

Bereits in den nächsten Monaten sollen die Sanierungsarbeiten am Gebäude beginnen. Im Idealfall fällt im März der Planungsbeschluss, gefolgt vom Objektbeschluss im Herbst. Um das Projekt vorantreiben zu können, stehen im Haushalt 2019 bereits 20.000 Euro für die Planungen. Allerdings rechnet die Stadt mit Sanierungskosten im siebenstelligen Bereich.

Die aber könnten erst mit einem Objektbeschluss vorlegen. In den nächsten Monaten sollen Sicherungsmaßnahmen schlimmeres verhindern. Mit einer Teilauslagerung, also einem temporären Umzug der Feuerwehr aus diesem Gebäude, und dem Baubeginn sei 2020 zu rechnen.

Die Freiwillige Feuerwehr Fallersleben zählt 102 Mitglieder, 15 Frauen und 87 Männer. Sie ist eine von zwei Schwerpunktfeuerwehren. 24 Mädchen und Jungen sind in den Jugendgruppen aktiv. Wichtige Aspekte für den Standort einer Feuerwehr seien die schnelle Erreichbarkeit und kurze Wege zu den Einsatzorten. Auch deshalb sei das kleine Haus zu erhalten.