Aufsichtsperson, Kumpel, Kummerkasten

Binnen kürzester Zeit ist der neue Freizeitbereich der Hoffmann-von-Fallersleben-Realschule zur angesagten Adresse für alle Schüler des Schulzentrums geworden. Mit Janis Klara hat ein ehemaliger Schüler dort als Leiter des offenen Nachmittagsbereichs den Hut auf. Der Billardtisch ist ein Herzstück des etwa 90 Quadratmeter großen, in zwei Ebenen gegliederten Freizeitbereichs.

„Manche warten bereits vor der Tür und stürzen sich sofort auf den Billardtisch, sobald ich aufgeschlossen habe“, berichtet der 22-Jährige, dem es zu verdanken ist, dass die Schüler den Bereich, der bereits nach den Sommerferien bezugsfertig war, endlich nutzen können. „Vorher haben sie den Tisch nur durch die Scheiben angeschmachtet.“

Dass Klara, vier Jahre nach seinem Realschulabschluss an seine alte Schule zurückgekehrt ist, ist für viele ein Gewinn. „Bis dahin konnten wir den Bereich nicht eröffnen, weil ein geeigneter Mitarbeiter fehlte“, sagt Rektorin Almut Henkel. Also wurde Klara mit offenen Armen aufgenommen. „Sein guter Ruf eilte ihm voraus“, berichtet Henkel. Den Kontakt knüpfte ein Freund, der in der Willkommensklasse tätig ist. Mit der Realschule und Klara, der nach einem Freiwilligen Sozialen Jahr in der Theaterpädagogik eine Aufgabe suchte, bis er wohl im Herbst sein Studium in Sozialer Arbeit aufnehmen kann, brachte er zwei Suchende zusammen.

Nach einem Jahr in Frankfurt ist der 22-jährige Fallersleber froh, wieder bei Familie und Freunden zu sein. Zudem ist das was er jetzt macht, ziemlich nah dran an seinen beruflichen Vorstellungen. Als personifizierte Mischung aus Aufsichtsperson, Kumpel und manchmal auch Kummerkasten kümmert er sich vier Tage pro Woche um die Belange von etwa 20 Schülern zwischen 10 und 14 Jahren.

„Beim Billard bin ich ein beliebter Gegner, weil ich dazu neige, die schwarze Acht zu früh zu versenken“, berichtet Klara. „Am Kickertisch bin ich wiederum der Herausforderer.“ Aber auch wer sich mit einem Gesellschaftsspiel die Zeit vertreiben möchte, findet in Klara einen Mitspieler. „Wir haben von Bingo über Kniffel bis zu Tabu alles im Regal“, sagt er. Manche Schüler kommen sobald sie ihre Hausaufgaben fertigt haben. Andere, weil ihre AG ausfällt, oder einfach weil es nett ist.

„Hier sind Schüler des ganzen Schulzentrums willkommen“, sagt Klara. „Ich unterhalte mich mit ihnen auf einer Ebene, kann aber durchgreifen, falls er nötig werden sollte.“ Das war bislang kaum der Fall. Das neue Miteinander mit den alten Lehrern ist für Klara stets spannend. „Wenn man sich jetzt duzt, statt sich zu siezen, ist das schon etwas anderes“, sagt er. „Ich habe an dieser Schule die größte Entwicklung gemacht.“ Klaras Vertrag endet am 30. Juni. Dass heißt, Henkel wird ihn mit einem lachenden und einem weinenden Auge ziehen lassen wird. Und bald Ausschau nach einem Nachfolger für den Freizeitbereich halten muss.