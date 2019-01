Dieb stiehlt E-Bike in der Hafenstraße in Fallersleben

Ein E-Bike wurde am Freitag in der Zeit zwischen 8 und 15 Uhr in Fallersleben gestohlen.

Ein E-Bike wurde am Freitag in der Zeit zwischen 8 und 15 Uhr in Fallersleben gestohlen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Eigentümer hatte sein Fahrrad an einem Fahrradständer in der Hafenstraße in Höhe des Fallersleber Bahnhofs angeschlossen. Den Sattel des schwarzen Elektrorades vom Typ „Bergen Wave“ des Herstellers Ortler hatte der Geschädigte mit ins Büro genommen. Fahren konnte der Dieb ohnehin nicht mit seiner Beute, da er das angeschlossene Vorderrad zurücklassen musste, heißt es in der Mitteilung.