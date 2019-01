Ehrenamtliche Alltagshelfer suchen in Ehmen neue Mitstreiter

Seit zehn Jahren sind sie da, wenn Not am Mann ist oder Unterstützung gebraucht wird, um den Alltag zu bewältigen. Das Care-Center „Hilfen im Alltag“ der St.-Ludgeri-Gemeinde ist das zentrale Glied in einem Konstrukt, das Hilfesuchende und Hilfegeber zusammenbringt und die Einsätze koordiniert....