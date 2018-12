Gelungener Ausklang des Weihnachtstreffs

Das Wetter passte zum gelungenen Abschluss des Weihnachtstreffs 2018: Kaum Regen und am Abend Temperaturen etwas über dem Gefrierpunkt. Da kehrten am Mittwoch viele noch ein letztes Mal für dieses Jahr im vorweihnachtlichen Hüttendorf der Fördergemeinschaft Blickpunkt in der Altstadt ein, um einen...