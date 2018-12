Feuerwehr-Einsatz in der Helgolandstraße

Zu einem Gebäudebrand wurden am Freitagmittag um 12.36 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Fallersleben und die Berufsfeuerwehr alarmiert. Gemeldet worden war ein Feuer in der Helgolandstraße in der Fallersleber Weststadt. Vor Ort stellte sich die Lage weit weniger dramatisch dar, teilte der Fallersleber...