Heizung defekt: Turnhalle der Glockenbergschule geschlossen

Die Turnhalle der Glockenbergschule in Fallersleben bleibt von Donnerstag, 13. Dezember, bis voraussichtlich 6. Januar 2019 wegen Reparaturarbeiten an der Heizungsanlage geschlossen, wie Werner Schroeder aus Fallersleben, Pressewart der Tischtennisabteilung des VfB Fallersleben, am Mittwochabend...