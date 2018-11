10.000 Lichter verzaubern die Altstadt von Fallersleben

. Markt und Straßen nicht verlassen, hell erleuchtet jedes Haus: Bereits zum zwölften Mal fand am Freitagabend „Kunst und Licht“ in Fallersleben statt. 10.000 Lichter sorgen für ein besonderes Flair in der Altstadt, hunderte von Besuchern schlenderten bei Temperaturen um die fünf Grad durch die...