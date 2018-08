Weltmeister, Blitzturnier und Horst Froberg-Cup in Fallersleben

Mit dem Besuch eines Weltmeisters, einem Jugendturnier um den Horst Froberg-Cup und dem Legenden-Spiel der Ehmer „Fußball-Allstars“ feiert der TSV Ehmen am Sonntag, 12. August, den „Tag des Fußballs“: Los geht es ab 10 Uhr auf dem Sportplatz am Wasserturm. „Der TSV Ehmen, der in diesem Jahr sein...