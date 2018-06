Trickdiebe scheitern bei drei Seniorinnen

Fallersleben Die Polizei hat am Dienstagnachmittag in Fallersleben gleich drei Versuche von angeblichen Polizisten registriert, die es auf Bargeld und Schmuck ihrer Opfer abgesehen hatten. In allen drei Fällen legten zum Glück die betroffenen Rentnerinnen sofort auf und informierten umgehend die Polizei. ...