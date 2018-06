Vor 80 Jahren in Fallersleben – ein Blick zurück

In den 30er-Jahren gab es in der Kampstraße eine Tankstelle.

Es gab Land für die Bauaktivitäten ab – und wurde zum Mit-Namensgeber für das heutige Wolfsburg: Gegründet wurde es als „Stadt des KDF-Wagens bei Fallersleben“. Vieles, was sich in der jungen Industriestadt erst im Laufe von Jahrzehnten entwickeln sollte, gab es vor 80 Jahren in Fallersleben längst. Manches davon gibt es sogar bis heute nur in der Hoffmannstadt. Ein Blick zurück.

Es ist 1929, als der Flecken Fallersleben die Stadtrechte verliehen bekommt. Zu der Zeit leben in dem Städtchen kaum mehr als 2000 Menschen – 1939 sind es dann schon rund 2600. Es ist stark landwirtschaftlich geprägt und hat 1933 rund 25 Bauernhöfe im Haupterwerb, außerdem verfügt es über ein breitgefächertes Angebot an Handels- und Handwerksbetrieben sowie Gasthäusern. In der Altstadt reiht sich Fachwerkhaus an Fachwerkhaus; 1935 feiert auf der Bölsche’schen Wiese die erste Kleinsiedlung in Fallersleben Richtfest.

Gleich mehrere Bauten zeugen schon von weitem von der Landwirtschaft: In Fallersleben sind zu der Zeit noch mehrere Mühlen in Betrieb, unter anderem die Bruns’sche Mühle an der Ehmer Straße, und nördlich der Altstadt erstreckt sich das großflächige Zuckerfabrik-Gelände, auf dem nach der Schließung der Fabrik 1995 das Marggrafviertel entsteht. 1930 erreicht die Fabrik die Rekord-Produktionsmenge von 111 530 Dezitonnen Zucker aus 692 427 Dezitonnen Rüben. Ein Stück weiter westlich wird die Milch in der Molkerei angeliefert, 1937 sind es 3,7 Millionen Kilogramm; 1972 wird sie geschlossen. Auf dem Grundstück Am Neuen Tor wird heute noch mit Milch gehandelt – dort steht ein Supermarkt.

Die Landwirtschaft profitiert auch vom Bau des Mittellandkanals, der Fallersleben 1938 die Eröffnung eines Hafens beschert. Überhaupt ist die Hoffmannstadt verkehrsmäßig bereits ausgezeichnet angebunden: Neben der Wasserstraße gibt es ein verzweigtes Straßennetz – und zwei Bahnlinien: die Strecke Berlin-Hannover und die Schuntertalbahn Braunschweig-Fallersleben.

Bis heute einzigartig in Wolfsburg und der Region ist das Schwefelbad, 1925 offiziell eröffnet. Schon bald kommen Menschen sogar aus Goslar und Magdeburg – selbst dann noch, als der Zweite Weltkrieg schon ausgebrochen ist. Am 16. April 1940 wird die Stadt Fallersleben Eigentümerin des Bades.

Seit 1852 hat Fallersleben ein Amtsgericht. Es hat seinen Dienstsitz bis 1936 im Fachwerkbau direkt östlich neben dem Schloss, in dem heutzutage die Hoffmann-von-Fallersleben-Gesellschaft ansässig ist. 1934 bewilligt das Land Preußen Geld zum Bau eines neuen Gerichtsgebäudes, 1935 wird Richtfest gefeiert, und im August 1936 zieht die Justiz vom Schlossgelände in den Neubau am heutigen Hofekamp um. Erst nach der Gebietsreform geht 1974 die Amtsgerichtsbarkeit von Fallersleben an die Stadt Wolfsburg über. 1987 zieht im alten Amtsgericht die Verwaltungsstelle ein.

Nördlich davon erstreckt sich die Altstadt mit dem Schloss und seinen Neben-Anlagen wie dem Forsthaus und dem Brauhaus zur Rechten, in Sichtweite außerdem die Michaelis-Kirche. In Richtung Norden zur Linken steht das Geburtshaus von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, früher wie heute ein Gasthaus. 1930 heißt es „Fallersleber Hof“, 1936 wird es in „Hoffmannhaus“ unbenannt. In den Straßen der Altstadt finden die Menschen viele Geschäfte und Betriebe, um ihren täglichen Bedarf zu decken: Otto Wolgast listet in seinem „Heimatbuch Fallersleben“ für die Handwerkerschaft im Jahr 1930 unter anderem fünf Schlachter, sechs Bäcker, acht Schuhmacher, fünf Schneider, vier Friseure, fünf Maler, drei Uhrmacher sowie je einen Dachdecker, Pantinenmacher, Stellmacher, Böttcher und Buchbinder – insgesamt 67 Handwerksbetriebe. Und schon 1930 betreibt Familie Knape ein Lichtspieltheater.

In der Kampstraße gibt es sogar eine Tankstelle, sie wird geführt von Familie Fasula. Dort eröffnet Wilhelm Fasula senior in den 20er-Jahren zunächst eine Fahrradwerkstatt und einen Rundfunkgeräte-Vertrieb, dann kommt die Autowerkstatt hinzu und wenige Jahre darauf die erste Tankstelle von Fallersleben. Sie hat später – als das VW-Werk im Bau ist – einen prominenten Kunden: Ferdinand Porsche. Danach erfolgt der Umzug an den heutigen Standort Hinterm Hagen, wo es von 1959 bis 1997 auch eine Tankstelle gibt.

Vieles, was die Fallersleber auch heute schätzen, gibt es bereits in den 30er-Jahren: 1933 eröffnet das Freibad, die Freiwillige Feuerwehr gibt der Bevölkerung Sicherheit. Und schon zu der Zeit gibt es ein ausgeprägtes Vereinsleben – einer der Höhepunkte im Jahr ist damals wie heute das Volks- und Schützenfest.