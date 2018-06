Beachvolleyball im Freibad Fallersleben

Fallersleben Das 17. Beach-Volleyball-Turnier für Hobbymannschaften bietet der VfB Fallersleben am Samstag, 16. Juni, ab 10 Uhr im Freibad in Fallersleben an. Bis zu zehn Mannschaften à 3 Spieler sollen auf zwei Sandplätzen spielen. In der Vorrunde wird in zwei Gruppen mit jeweils fünf Mannschaften gespielt,...