Seifenkistenteam „Feuervogel“ belegt zwei 3. Plätze in Dessau

Das Seifenkistenteam „Feuervogel“ der Hauptschule Fallersleben mit den Teamleitern Hasko Weise und Sven Blume kehrte kürzlich geschafft, aber hoch zufrieden vom Seifenkistenrennen in Dessau zurück. Nach der technischen Abnahme und einer Übernachtung in Dessau ging es samstags frühzeitig an die...