Sandsteinwappen für altes Schneidermeister-Haus

Als Würdigung der gelungenen Sanierung ihres denkmalgeschützten Hauses in der Marktstraße 8 hat der Heimat- und Verkehrsverein Fallersleben an Familie Hering am Samstag das Sandsteinwappen verliehen. Die Ehrenscheibe für Verdienste bei der Bewahrung historisch interessanter Gebäude wurde bereits...