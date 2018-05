Ärger um den Wasserzustand im Schwimmerbecken

Endlich Freibad-Saison am Windmühlenberg und dazu das passende Wetter! Seit zwei Wochen ist das Bad geöffnet – und schon gibt es Ärger um den Zustand im Schwimmerbecken. Den die Stadt jedoch nicht nachvollziehen kann. Und auch Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist kann die Vorwürfe nicht bestätigen.

Der Zustand des Schwimmerbeckens sei – anders als auch von unserer Zeitung berichtet – „zur Saisoneröffnung eher als erbärmlich zu bezeichnen“, kritisierte ein Leser auf dem Beschwerde-Portal Alarm38: „Bereits am ersten Saisontag war das Wasser von außen, statt leuchtend klar und blau strahlend, deutlich grün, auf dem Boden lag reichlich Moos, Algen und sonstwelches Grünzeug verteilt, als ob der Saisonbeginn irgendwie ganz plötzlich und überraschend kam… Am zweiten Tag war das gesamte Wasser bereits milchigtrüb, wie sonst nur und verständlicherweise mal nach tagelangem superheißen Wetter.“

Der Leser schrieb weiter: „Als regelmäßiger Schwimmer seit Jahrzehnten überlege ich mir jetzt, ob ich darin weiter schwimmen möchte, oder ob die Saison besser nach dem zweiten Tag schon wieder beendet werden sollte.“ Und fragte: „Sind die Reinigungsanlagen nicht in Betrieb? Ist ein solcher Zustand gesundheitlich unbedenklich? Gehört die Einstellung der Reinigungsarbeiten bei gleichzeitiger Preiserhöhung( !) zu den neuesten ,Maßnahmen‘?“ Er forderte: „Hier sollte schleunigst etwas unternommen werden!!“

Stadt-Sprecher Ralf Schmidt vermochte die Kritik nicht zu bestätigen: „Bei der Stadt sind zu dem Thema keine derartigen Beschwerden eingegangen – auch nicht beim Badleiter des Fallersleber Freibades“, teilte er auf Anfrage mit. „Direkt vor dem Tag der Eröffnung herrschte Sturm, welcher Blätter und Ähnliches aufwirbelte und in die Becken blies“, räumte er ein. Dies habe man schnellstmöglich zu beseitigen versucht. Wie auch in unserer Zeitung berichtet: „Wir hatten alles auf Hochglanz – und dann kam am Donnerstag ein Gewitter. Hinterher hieß es, die Becken nochmals intensiv zu säubern“, wurde die Bäderchefin zitiert.

Entschieden widersprach Schmidt der Darstellung des Wasserzustands: „Milchig trübes Wasser gibt es in Fallersleben nicht. Das Wasser im Sportbecken ist total klar.“ Es werde zweimal pro Woche per Sauger gereinigt. Im Nichtschwimmerbecken lägen noch einige Blätter auf dem Grund, die bei der nächsten Reinigung beseitigt seien. Sie seien aber nicht gesundheitsbedenklich. Wenn viele Besucher im Wasser seien, gehe Verschmutzung über die Überlaufrinne aus dem Wasser heraus. Der Sprecher: „Alle Reinigungsanlagen sind also in Betrieb. Der beschriebene schlechte Zustand kann seitens der Stadt nicht bestätigt werden.“

Bärbel Weist, passionierte Frühschwimmerin, war am Starttag zweimal da. „Da war alles in Ordnung – wie auch am Folgetag. Da war ich selbst im Wasser.“