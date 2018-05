Familientag bei Kleingärtnern

Fallersleben Die Suchtkrankenhilfe lädt zu einem Familientag in den Kleingärtnerver ein Neuland an der Ehmer Straße in Fallersleben (gegenüber der Gaststätte Occhipinti) ein. Am Donnerstag, 10. Mai, von 11 Uhr an wird gewandert, gegrillt und nett geplaudert. Die Kinder können in einem geschützten Rahmen...