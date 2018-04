LSW stoppt Fernwärmezufuhr

Die LSW informiert über Arbeiten am Fernwärmenetz am Donnerstag, 26. April, zur Erschließung des Neubaugebiets Kleekamp. Dazu ist es notwendig, die Fernwärmeversorgung in der Zeit von 9 bis 22 Uhr zu unterbrechen. Betroffen sind die Ortsteile Fallersleben im Bereich...