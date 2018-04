Für ein besseres Miteinander von Ehrenamtlichen und Profis

Es war eine Premiere für die niedersächsischen Feuerwehren. Zum ersten Mal trafen sich die hauptberuflichen Stadtbrandmeister aus elf Kommunen zum Gedankenaustausch mit ihren Kameraden, die Leitungsfunktionen bei den Freiwilligen Feuerwehren haben. 25 Feuerwehrleute – aus Cuxhaven im Norden bis hin nach Göttingen im Süden – tagten am Samstag in der Hoffmannstadt. An der Spitze der Berufswehr-Vertreter...